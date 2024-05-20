Цены на нефть резко выросли на фоне политической неопределенности в крупнейших странах-производителях ОПЕК. Причин две: гибель президента Ирана Ибрагима Раиси в результате крушения вертолета, а также сообщения о воспалении легких у 88-летнего короля Саудовской Аравии.

Марка Brent подорожала на 41 цент, или на 0,5%, до $84,39 за баррель. Это рекорд мая.

Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в июне подорожала на 23 цента до $80,29 за баррель, самого высокого уровня с 1 мая.

Президент Ирана Ибрагим Раиси, долгое время считавшийся потенциальным преемником верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, погиб в результате крушения вертолета в горной местности недалеко от границы с Азербайджаном, сообщили государственные СМИ Ирана.

Кроме того, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман отложил свой визит в Японию, который должен был начаться 20 мая, из-за проблем со здоровьем своего отца короля Салмана. 88-летний монарх будет лечиться от воспаления легких. «Если здоровье короля-отца ухудшится, это добавит еще один слой неопределенности энергетическим рынкам», — отметил в беседе с Reuters аналитик IG Markets Тони Сикамор. По его оценке, цены на WTI могут еще больше вырасти до $83,50.

«Я действительно думаю, что для этого есть достаточно причин, особенно если учесть меры в отношении недвижимости в Китае, объявленные на прошлой неделе, включая ослабление ипотечных правил, снижение депозитов и покупку непроданных домов», — уточнил Сикамор. Brent завершила предыдущую неделю ростом примерно на 1%, что стало первым недельным ростом за три недели. В то же время WTI выросла на 2% на фоне улучшения экономических показателей в США и Китае, крупнейших потребителях нефти в мире.

Организация стран-экспортеров нефти и их союзники, вместе называемые ОПЕК+, должны встретиться 1 июня. На встрече также будет присутствовать представитель России.