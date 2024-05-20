«Специальный рейс KA571 благополучно приземлился в аэропорту Лахора, доставив первую партию из 180 пакистанских студентов из Кыргызстана», — говорится в сообщении в аккаунте PTV News в социальной сети Х.

По данным МВД Кыргызстана, в ночь на 13 мая в Бишкеке произошел инцидент с участием группы неизвестных лиц и группы иностранных студентов. По информации ведомства «группа неизвестных лиц азиатской внешности, встретили группу иностранных студентов».

«Спросили сигареты и стали придираться, почему здесь позволяют себе курить. Один из них стал распускать руки, и иностранные граждане стали убегать. После иностранцы успели добежать до места своего проживания, хостела по улице Огонбаева», — сказали в МВД.

Неизвестные лица преследовали студентов и, зайдя за ними в хостел, избили их, забрав деньги и вещи. Затем они стали заходить в разные комнаты, выбивая двери.

«И когда зашли в комнаты, где проживают девушки, на шум и крики вышли проживающие в хостеле иностранные граждане, которые собрались и дали отпор пришедшим. Между ними завязалась драка, которая произошла во дворе хостела. В ходе драки трое из пришедших убежали, оставив одного из своих», — сказали правоохранители.

Иностранные студенты вызвали скорую помощь для оставленного мужчины, и его увезли в больницу.

По факту драки возбуждено дело по статье «Хулиганство с группой лиц по предварительному сговору». Задержаны четверо иностранных студентов, которые помещены под стражу. По факту нападения на иностранцев в хостеле задержаны двое подростков 18 и 19 лет.

В милиции Бишкека сообщили, что к 20 мая ситуация в городе стабильная, порядок в столице обеспечивают 2500 правоохранителей и дружинников. В ГУВД обратились к иностранным студентам и попросили их больше не беспокоиться о своей безопасности.

«Эти преступные действия отдельных лиц не имеют ничего общего с культурой и традициями гостеприимства. […] Ваши родители и родные должны знать, что вам в Кыргызстане ничего не угрожает, и что власти несут полную ответственность за ваше благополучие. События одной ночи не отражают отношения к вам нашего народа», — заявил замглавы Кабмина Эдиль Байсалов, посетив общежитие, которое подверглось нападению.