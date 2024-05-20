МИД Израиля призвал конгрессменов США от обеих партий выступить против создания палестинского государства. Тем самым Тель-Авив хочет не дать администрации Джо Байдена признать Палестину в обход израильского решения.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает категорически против создания палестинского государства. Президент Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен не раз высказывались о том, что поддерживают резолюцию ООН о создании двух государств: еврейского и арабского.

Члены Евросоюза, включая Ирландию, Испанию, Словению и Мальту, заявили, что в этом месяце они могут признать палестинское государство, считая решение о двух государствах необходимым для установления прочного мира. Глава МИД Израиля Исраэль Кац в ответ на решение европейских стран заявил: если будет создано палестинское государство, Иран будет использовать его в качестве базы для «работы над уничтожением Израиля». По его утверждению, независимая Палестина станет «угрозой Израилю», потому Тель-Авив категорически против такого решения.

Премьер Нетаньяху ранее также отверг любые попытки установить палестинскую администрацию в Газе, как того требуют все ключевые союзники Израиля, включая США. Энтони Блинкен на прошлой неделе заявил, что Вашингтон не допустит «повторной оккупации Газы», имея в виду израильскую оккупацию эксклава вплоть до 2005 года и повторное вторжение в сектор в октябре прошлого года.

Кац также призвал США подать резолюцию в совет Международного энергетического агентства в следующем месяце, чтобы содействовать дальнейшим санкциям против Ирана, чтобы помешать ему получить ядерное оружие. Тегеран отрицает, что стремится к созданию ядерного оружия. Однако последние отчеты МАГАТЭ, ядерного агентства ООН, показывают, что за последние месяцы Иран обогатил уран до критического оружейного уровня.