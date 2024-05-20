Председатель комитета по иностранным делам французского парламента Жан-Луи Бурланже призвал Париж снять табу на использование Украиной французского оружия для ударов по территории России. Об этом сообщает Le Figaro.

В своем письме к французскому руководству Бурланже призвал отказаться от сдержанности и принять решение по примеру Великобритании, которая разрешила украинским войскам использовать свое оружие против России.

«Кажется, пришло время. Право на самооборону исключает право на неприкосновенность территории агрессора», – подчеркнул он, добавив, что изменение доктрины будет абсолютно законным.

В то же время Бурланже отметил, что ни Франция, ни другие западные партнеры Украины не хотят воевать с Россией.

«Поэтому речь идет не об их вмешательстве на театре военных действий, а о снятии неоправданного табу», – отметил он.

С начала полномасштабного вторжения России Украина была ограничена в праве использовать оружие, полученное от западных стран, для нанесения ударов по российской территории. Запад объяснял это тем, что предоставляет оружие для защиты Украины от России, а не для нападения на нее.

Однако в этом году произошли изменения в этом вопросе. После визита в Киев министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право наносить удары по российской территории британским оружием.

Соединенные Штаты все еще придерживаются своей политики по ограничению ударов Украины по России. Однако во время визита в Киев в мае госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама выбирает, как вести войну, но США не поощряют удары по России.