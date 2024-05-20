Президенту США Джо Байдену устроили молчаливый протест во время его выступления в колледже Морхаус в Атланте. Таким образом студенты и преподаватели выразили несогласие с открыто произраильским курсом главы Белого дома и его поддержкой израильского вторжения в Газу.

Во время церемонии вручения дипломов некоторые выпускники были одеты в палестинские флаги и куфии, ставшие символом палестинского сопротивления. Некоторые учащиеся и профессора Морхауса — одного из старейших учебных заведений США — выразили свое несогласие с позицией Байдена, повернувшись к нему спиной или оставшись сидеть во время оваций.

«То, что происходит в Газе и Израиле, душераздирающе», — отметил Джо Байден, реагируя на протестующих. Президент подчеркнул, что поддерживает мирные и ненасильственные протесты, и заверил, что «слышит голоса» тех, кто поддерживает Палестину.

Байден также отметил сложность поиска решения для долгосрочного мира в регионе. Он заявил, что работает над достижением соглашения о создании двух государств, где оба народа смогут жить в мире, безопасности и достоинстве. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее выступил категорически против создания палестинского государства, тем самым выступив против резолюции ООН.

Во время выступления Байдена за его спиной также мелькал флаг Демократической Республики Конго — в которой сейчас обострился гуманитарный кризис из-за беспрецедентного насилия. Лучший выпускник Морхауса в своей речи на церемонии вручения дипломов призвал к немедленному и постоянному прекращению огня в секторе Газа, заявив, что это его позиция как выпускника Морхауса и как человека.

Байден отметил, что также призывает к прекращению огня в Газе, и подчеркнул необходимость прекращения боевых действий, возвращения заложников и оказания помощи Газе. Священник Харди Сперджен Беннингс III, который начал церемонию с молитвы, также коснулся темы войны в Газе и конфликтов в других регионах, призвав выпускников быть ответственными и призывать к защите человеческой жизни повсюду.