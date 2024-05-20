«В трагедии с крушением вертолета президента виноваты США», — заявил экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Несмотря на постановление Международного суда, Вашингтон наложил эмбарго на продажу Тегерану самолетов и авиационных запчастей, заявил Зариф.

«Это событие будет внесено в список преступлений США против Ирана. В трагедии с крушением вертолета президента виноваты США» — подчеркнул дипломат.

Таким образом, Зариф косвенно указал на техническую неисправность вертолета как причину катастрофы. Он также отметил, что дружил с Ибрагимом Раиси и Хосейном Амир Абдоллахианом около 30 лет, подчеркнув их искренность и преданность.

«Они оба были чрезвычайно искренними людьми», — сказал Зариф.

Президент Ирана Ибрагим Раиси летел на вертолете Bell 212 американского производства. Этот вертолет находился в эксплуатации более 40 лет.

Напомним, президент Ирана Ибрагим Раиси погиб при крушении вертолета, который разбился 19 мая в провинции Восточный Азербайджан. На борту также находились и погибли министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али Але Хашем.

Поиски обломков вертолета продолжались 14 часов, что усложнялось неблагоприятными погодными условиями: сильным туманом, ветром и проливным дождем. Похороны президента Ирана назначены на 21 мая в городе Тебриз.