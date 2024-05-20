ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
В Иране нашли виновных
В трагедии с крушением вертолета президента виноваты США, заявил экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф
В Иране нашли виновных
Экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф / Photo: Reuters
20 мая 2024 г.

«В трагедии с крушением вертолета президента виноваты США», — заявил экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Несмотря на постановление Международного суда, Вашингтон наложил эмбарго на продажу Тегерану самолетов и авиационных запчастей, заявил Зариф.

«Это событие будет внесено в список преступлений США против Ирана. В трагедии с крушением вертолета президента виноваты США» — подчеркнул дипломат.

Таким образом, Зариф косвенно указал на техническую неисправность вертолета как причину катастрофы. Он также отметил, что дружил с Ибрагимом Раиси и Хосейном Амир Абдоллахианом около 30 лет, подчеркнув их искренность и преданность.

«Они оба были чрезвычайно искренними людьми», — сказал Зариф.

Президент Ирана Ибрагим Раиси летел на вертолете Bell 212 американского производства. Этот вертолет находился в эксплуатации более 40 лет.

Напомним, президент Ирана Ибрагим Раиси погиб при крушении вертолета, который разбился 19 мая в провинции Восточный Азербайджан. На борту также находились и погибли министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али Але Хашем.

Поиски обломков вертолета продолжались 14 часов, что усложнялось неблагоприятными погодными условиями: сильным туманом, ветром и проливным дождем. Похороны президента Ирана назначены на 21 мая в городе Тебриз.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us