Испания 19 мая отозвала своего посла в Буэнос-Айресе для консультаций после того, как президент Аргентины Хавьер Милей оскорбил супругу премьер-министра Испании Педро Санчеса во время митинга ультраправых сил в Мадриде. Милей, в частности, назвал жену испанского премьера Бегонью Гомес «коррумпированной».

Заявления аргентинского политика в Мадриде восприняли в штыки. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альварес заявил, что ожидает от Милея извинений. Другие министры также осудили выступление Милея на митинге ультраправых сил, на котором он назвал социализм «проклятым и канцерогенным». К слову, премьер Санчес возглавляет Испанскую социалистическую партию, которая правит страной.

«Своим поведением Милей довел отношения между Испанией и Аргентиной до самого серьезного состояния за всю новейшую историю», — констатировал Альварес. Представитель Милея в интервью аргентинскому телеканалу позже уточнил, что президент не намерен извиняться. Он добавил, что испанские официальные лица должны отказаться от оскорблений, которые они высказали в его адрес.

Визит Милея нарушил дипломатический протокол, поскольку он отказался встретиться с королем Испании Фелипе и премьером Санчесом, вместо этого предпочтя провести встречу с лидером ультраправой испанской партии Vox Сантьяго Абаскалем.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель также поддержал Мадрид, отметив: «нападки на членов семей политических лидеров не имеют места в нашей культуре». Боррель в 2018-2019 годах занимал пост главы МИД Испании.

Основная оппозиционная партия Испании, консервативная Народная партия, поддержала в этом скандале Буэнос-Айрес. Представители оппозиции заявили, что премьер Санчес должен был предоставить объяснения по поводу предполагаемого дела о коррупции еще несколько недель назад.

«Его молчание порождает внутренние сомнения, но также и недоверие за рубежом», — пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в оппозиционной партии. Суд Мадрида в апреле сообщил, что рассматривает обвинения во взяточничестве и деловой коррупции в отношении жены Санчеса, выдвинутые в частной жалобе организацией по борьбе с коррупцией «Чистые руки». Однако позже прокуратура Мадрида заявила, что подает апелляцию, чтобы дело было прекращено за отсутствием доказательств. Дело едва не привело к отставке премьера.

В конце апреля Санчес заявил, что решил остаться на своем посту после пяти дней размышлений о своем будущем, как только было объявлено о расследовании в отношении его жены.