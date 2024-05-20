Израиль не смог бы продолжать войну без внешней поддержки. Об этом на совместной с пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром пресс-конференции в Исламабаде заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Турция осуждает соучастие в преступлениях Израиля в секторе Газа тех, кто постоянно читает другим нравоучения о правах человека и демократии», — заявил министр.

Фидан сообщил, что Турция и Пакистан обсуждали региональные и глобальные события, включая ситуацию в Газе, и подчеркнули необходимость прекращения гуманитарной катастрофы. «Израиль пересек все красные линии человеческой совести и национального права», — отметил он.

Министр добавил, что Израиль «втягивает весь регион в пучину разрушений и войны», стремясь к полной победе, и подчеркнул общую позицию Турции и Пакистана по этому вопросу.

Фидан также сообщил, что Турция и Пакистан будут продолжать координацию в ООН, Организации исламского сотрудничества и на других международных платформах. «Мы постараемся сделать все возможное, задействовав для этого все имеющиеся инструменты дипломатии», — сказал он, призвав страны, еще не признавшие Палестину, без промедления сделать этот шаг.

Кроме того, министр выразил соболезнования в связи с гибелью президента и других официальных лиц Ирана в результате крушения вертолета. «Глубоко опечален известием, полученным из Ирана. Желаю милости Всевышнего президенту Ирана Ибрагиму Раиси и моему уважаемому коллеге и дорогому другу Хосейну Амиру Абдоллахияну. Мы глубоко разделяем боль дружественного и братского иранского народа», — сказал Фидан.

Министр отметил, что Турция мобилизовала все имеющиеся в ее распоряжении средства для участия в поисково-спасательных работах в Иране, включая Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС (AFAD) и Министерство национальной обороны.