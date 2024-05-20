Соцсети КНР начали кампанию против хвастовства личным богатством: отныне посты, в которых демонстрируются предметы роскоши, яхты, дорогие автомобили или деньги, попадут в «‎теневой бан»‎, а позже и вовсе будут удалены из ленты контента.

Эти ограничения стали частью кампании Китая по созданию «социально-экологической среды, цивилизованной, здоровой и гармоничной», — говорится в заявлении соцсети Weibo.

Компания предлагает пользователям создавать или делиться «‎‎высококачественным, правдивым и позитивным контентом», ориентированным на ценности, на платформе, чтобы в дальнейшем создать «хорошую атмосферу сообщества, стремящегося к прогрессу и добру», уточнили в фирме.

Еще одна крупная соцсеть Doujin сообщила, что с 1 по 7 мая удалила 4701 сообщение и 11 учетных записей. Xiaohongshu заявила, что за последние две недели она удалила 4273 «незаконных» поста и закрыла 383 учетные записи, а Weibo сообщила, что удалила более 1100 фрагментов контента.

Несмотря на усилия Коммунистической партии Китая по достижению «общего процветания», разрыв между богатыми и бедными увеличивается. Данные, опубликованные Национальным бюро статистики Китая, показали, что в 2023 году разрыв в доходах в Пекине достиг самого высокого значения с момента начала сбора данных в 1985 году.

Первым шагов в кампании по борьбе с чрезмерной роскошью стал запрет на чрезмерно дорогие свадьбы. В 2018 году правительство КНР призвало к «всесторонней реформе» свадебной индустрии, чтобы положить конец «вульгарным свадебным практикам», таким как дорогие свадебные подарки, пышные церемонии и требования о повышении цен на невест.

В сентябре 2023 года Пекин внес поправки в законы, запрещающие комментарии, одежду и символы, которые «ранят национальные чувства». Ранее власти КНР также выступили против татуировок. В 2022 году спортивные администраторы заявили, что запретят новые татуировки для членов национальной футбольной команды, и посоветовали тем, у кого они уже есть, удалить их или скрыть.

В августе 2020 года китайское правительство запустило «Операцию пустая тарелка» — кампанию по прекращению пищевых отходов и культивированию бережливости. В соцсетях запретили демонстрировать переедание и чрезмерное потребление еды.