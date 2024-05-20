Российские войска захватили населенный пункт Белогоровка в Северодонецком районе Луганской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Белогоровка, население которой к 2019 году составляло более 800 человек, расположена в 10 км от Лисичанска. Интенсивные бои за населенный пункт велись с 2023 года.

Министерство обороны РФ также сообщило о нанесении ударов по живой силе и технике ВСУ в населенных пунктах Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка в Донецкой области.

В утренней сводке Генеральный штаб ВСУ сообщил, что ситуация на фронте обострилась: «С начала суток произошло более 30 боевых столкновений, россияне совершили 533 обстрела позиций наших войск, применили более 50 дронов-камикадзе».

За минувшие сутки на фронте произошло 140 боевых столкновений, россияне нанесли 5 ракетных и 55 авиационных ударов, использовав 79 КАБов и 1066 дронов-камикадзе. Также в Генштабе сообщили, что позиции украинских войск и мирные населенные пункты были обстреляны 4056 раз.

Тем временем аналитики DeepState сообщают о продвижении россиян возле 10 населенных пунктов в Запорожской области. По их словам, российские силы продвинулись юго-восточнее и южнее Роботино, возле Вербового и других населенных пунктов.