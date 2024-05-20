Россия обвинила НАТО в попытке манипулировать центральноазиатскими странами и «превратить регион в плацдарм угрозы для безопасности РФ». Об этом заявил заместитель директора третьего департамента стран СНГ МИД РФ Сергей Оверченко на международном дискуссионном клубе «Валдай».

«Нас, конечно, не могут не волновать попытки стран НАТО манипулировать внутриполитической ситуацией в Центральной Азии, навязать свои стандарты, пытаться переформатировать регион под себя, превратить Центральную Азию в плацдарм угрозы для безопасности России. Нашим партнерам обещают крупные инвестиции, в которых регион, конечно, нуждается, мы это понимаем, предлагается расширенный доступ товаров из Центральной Азии на европейский рынок, одновременно требуется строгое выполнение антироссийских ограничений под угрозой так называемых вторичных санкций», — заявил Оверченко.

По словам Оверченко, США и НАТО стремятся вовлекать страны Центральной Азии в партнерские программы, «при этом не прекращая попыток размещения в регионе своей военной инфраструктуры».

«При этом используется оборудование со стороны НАТО и соответствующее программное обеспечение. Параллельно ведется обработка общественного мнения подконтрольными СМИ и неправительственными организациями», — отметил дипломат.

Замглавы департамента МИД РФ подчеркнул, что «неправительственные организации, созданные и финансируемые из-за рубежа, являются каналами подготовки для возможных цветных революций в странах Центральной Азии».

«Стратегический расчет наших недругов очевиден», - добавил Оверченко.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об «очередном всплеске активности западников на территории центральноазиатского региона».

«Цели этой агрессивной западной политики в контексте Центральной Азии нам давно известны. Говорим об этом открыто – ослабить вековые связи стран региона с Россией, посеять зерна недоверия среди соседей. Все как они любят: хаос, стравливание, натравливание и дальше уже «ловля рыбы в мутной воде». Мне кажется, здесь тоже применим тезис «разделяй и властвуй»», – отметила Захарова.