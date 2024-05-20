ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
США обозлились на «Грузинскую мечту»
На этой неделе Конгресс США может рассмотреть законопроект о санкциях против грузинских правящей партии и силовиков
США обозлились на «Грузинскую мечту»
Reuters / Others
20 мая 2024 г.

Американский Конгресс собирается внести законопроект, замораживающий активы и блокирующий выдачу виз чиновникам правительства Грузии (а также членам их семей), выступившим в пользу закона об «иностранном влиянии». Законопроект может быть вынесен на рассмотрение уже в начале этой недели.

В документе говорится, что правящая партия Грузии «открыто атаковала США и другие западные организации, работающие на продвижение демократии, а также местное и международное гражданское общество, при этом стремясь к расширению связей с Россией и Китаем».

С проектом законодательной инициативы ознакомились журналисты издания Politico. Кроме того, санкционные меры будут применены к грузинским правоохранителям и сотрудникам госбезопасности, участвовавшим в подавлении протестов против закона «об иноагентах».

Согласно материалу, автором законодательной инициативы является республиканец Джо Уилсон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us