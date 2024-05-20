Американский Конгресс собирается внести законопроект, замораживающий активы и блокирующий выдачу виз чиновникам правительства Грузии (а также членам их семей), выступившим в пользу закона об «иностранном влиянии». Законопроект может быть вынесен на рассмотрение уже в начале этой недели.

В документе говорится, что правящая партия Грузии «открыто атаковала США и другие западные организации, работающие на продвижение демократии, а также местное и международное гражданское общество, при этом стремясь к расширению связей с Россией и Китаем».

С проектом законодательной инициативы ознакомились журналисты издания Politico. Кроме того, санкционные меры будут применены к грузинским правоохранителям и сотрудникам госбезопасности, участвовавшим в подавлении протестов против закона «об иноагентах».

Согласно материалу, автором законодательной инициативы является республиканец Джо Уилсон.