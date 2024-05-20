Высокий суд Лондона предоставил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу возможность подать новую апелляцию против его возможной экстрадиции из Великобритании в США.

Это решение позволяет Ассанжу оспаривать заверения США по поводу условий предстоящего судебного процесса и защиты его права на свободу слова. В настоящее время Ассанж находится в тюрьме и получит несколько месяцев на подготовку апелляции, касающейся защиты его прав как гражданина Австралии.

Судьи Высокого суда Виктория Шарп и Джереми Джонсон отметили, что у Ассанжа есть основания для обжалования решения британского правительства об экстрадиции, сообщает AP.

Адвокат Эдвард Фицджеральд заявил, что прокуроры не смогли гарантировать защиту прессы для Ассанжа, как это предусмотрено Первой поправкой к Конституции США. Ассанж, гражданин Австралии, требует защиты как журналист за публикацию секретной информации США.

В марте Высокий суд Лондона принял решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, отсрочив его потенциальную экстрадицию из Британии в США.

Адвокаты Ассанжа утверждают, что обвинения в публикации тысяч секретных и дипломатических документов, связанных с войнами в Афганистане и Ираке, являются политически мотивированными, а запрос на экстрадицию – незаконным.

Дело Ассанжа связано с публикацией WikiLeaks сотен тысяч документов о войнах в Афганистане и Ираке, а также дипломатических телеграмм в 2010 и 2011 годах.

Прокуратура США предъявила Ассанжу 18 обвинений в шпионаже и неправомерном использовании компьютеров в связи с публикацией секретных военных документов. Максимальный срок тюремного заключения по этим обвинениям составляет 175 лет.