Бывший заместитель главы «Моссада» Рам Бен-Барак заявил, что агрессия против Газы — война, которую Израиль однозначно проигрывает.

«У этой войны нет четкой цели, и очевидно, что мы ее однозначно проигрываем», - сказал Бен-Барак в интервью для израильского общественного радио.

Он также сказал, что израильские войска были вынуждены вернуться к боевым действиям в тех же районах, в которых она воевала, теряя все больше солдат.

Бен-Барак добавил, что Израиль проигрывает на международной арене, отношения с Соединенными Штатами ухудшаются, а экономика рушится.

«Покажите мне хоть одну область, где мы преуспели», - посетовал он.

Газета Washington Post сообщила, что высокопоставленные сотрудники американской разведки разделяют сомнения Белого дома в возможности полной победы над ХАМАС. Американское издание добавило, что администрация Байдена считает, что нынешнюю стратегию Израиля «не стоящей таких затрат» в плане человеческих жизней и разрушений.

Стратегия Нетаньяху также, по словам чиновников, не способна достичь цели и подрывает более широкие цели США и Израиля в регионе.