После катастрофы вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, турецкие военные по запросу Тегерана задействовали беспилотный летательный аппарат Akıncı для поисково-спасательной операции.

Иранские спасательные бригады безуспешно пытались найти разбившийся вертолет в труднодоступном горном районе. Тогда в 23:30 с авиабазы в Батмане был поднят турецкий разведывательный БПЛА Akıncı с возможностью ночного видения.

Уже в 00:45 беспилотник прибыл в район предполагаемого крушения и к 02:36 установил визуальный контакт с обломками вертолета. Координаты места падения были немедленно переданы иранской стороне.

В течение всей операции данные воздушной разведки и наблюдения в режиме реального времени передавались иранским властям. Координация действий осуществлялась через военные атташе.

Выполнив задачу, турецкий БПЛА Akıncı в 06:45 возвратился домой на авиабазу.