Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник принял в Астане спикера парламента Турции Нумана Куртулмуша. В ходе встречи Куртулмуш и Токаев обменялись мнениями по вопросам укрепления сотрудничества между странами в рамках международных организаций и повышения взаимной солидарности между членами Организации тюркских государств (ОТГ).

Они также обсудили расширение стратегического партнерства между Турцией и Казахстаном, а также двусторонние отношения.

Отметив, что Казахстан является родиной поэта Ходжи Ахмеда Ясави, Куртулмуш пообещал принять участие в конференции в Международном казахско-турецком университете, названном в честь поэта, в городе Туркестан.

Он также отметил, что в Казахстане были проведены успешные политические, экономические и социальные реформы, и, по его мнению, все это положительно скажется на развитии страны.

Куртулмуш подчеркнул, что сотрудничество между странами в будущем только окрепнет, указав на большой потенциал в области торговли, технологий, промышленности, логистики, энергетики и сельского хозяйства.

Со своей стороны, Токаев сказал, что высоко ценит потенциал парламентской дипломатии между странами и отметил важность визита Куртулмуша в Казахстан.

Токаев отметил, что визит Куртулмуша имеет и символическое значение, так как проходит в преддверии 30-летия договора о дружбе и сотрудничестве между Турцией и Казахстаном.

Токаев отметил, что недавно он разговаривал по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и что они постоянно находятся в контакте.

Он также подчеркнул, что Турция является одним из пяти крупнейших торговых партнеров Казахстана и входит в десятку крупнейших инвесторов страны, выразив надежду, что объем двусторонней торговли вскоре достигнет 10 млрд долларов в год.