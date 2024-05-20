Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, в ходе которого стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональную и глобальную повестку.

«Президент Эрдоган выразил удовлетворение позитивным продвижением мирного процесса между Азербайджаном и Арменией и отметил, что Турция внимательно следит за этим процессом», — сообщила администрация турецкого лидера.

Эрдоган подчеркнул важность достижения справедливого и прочного мира в регионе. «Президент Эрдоган сказал, что справедливый и прочный мир в регионе создаст новые условия как для Азербайджана, так и для Армении и других стран региона», — указали в администрации президента Турции.