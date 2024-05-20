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Апокалипсис в Газе: путь сотен тысяч в никуда
В ООН назвали последствия войны в Газе «апокалиптическими». Израиль продолжает наступление, 800 тыс. палестинцев бегут из Рафаха, а гуманитарные грузы не доходят до нуждающихся
Апокалипсис в Газе: путь сотен тысяч в никуда
Reuters / Others
20 мая 2024 г.

Глава гуманитарной службы ООН Мартин Гриффитс предупредил, что осажденный сектор Газа ждет голод, поскольку Израиль продолжает препятствовать поступлению гуманитарных грузов.

«Если помощь не дойдет до людей, где они в ней нуждаются, то голод, о котором мы так долго говорили и который грядет, больше не будет перспективой. Он станет действительностью», — сказал Гриффитс.

«И я думаю, что нас, граждан международного сообщества, беспокоит то, что последствия будут очень, очень тяжелыми. Тяжелыми, трудными и апокалиптическими», — сказал он агентству AFP в кулуарах встречи с катарскими чиновниками в Дохе.

Израильское вторжение в город Рафах на юге Газы, начатое несмотря на критический натиск международной общественности, усугубило и без того острый гуманитарный кризис в палестинском эксклаве.

Гриффитс заявил также, что около 50 грузовиков с гуманитарной помощью в день могут попасть в наиболее пострадавшие северные районы Газы через вновь открытый КПП «Эрез». Но из-за боев у КПП «Рафах» и «Керем Абу Салим» на юге Газы эти жизненно важные маршруты были «фактически заблокированы», пояснил он.

«Поэтому помощь, идущая по наземным маршрутам на юг и в Рафах, а также людям, вытесненным из Рафаха, практически не поступает», — добавил Гриффитс. Он также добавил, что военные действия на юге Газы воплотили самые худшие опасения.

«Мы все очень четко заявляли, что операция в Рафахе — катастрофа в гуманитарном плане, катастрофа для людей, которые уже перемещены в Рафах. Это уже четвертое или пятое их перемещение», — сказал он.

Ранее в субботу ООН заявила, что 800 тыс. человек были «вынуждены спасаться бегством» в результате нападения Израиля на южный город Рафах.

«Почти половина населения Рафаха, или 800 000 человек, находится в пути и вынуждена спасаться бегством с тех пор, как израильские войска начали военную операцию в этом районе 6 мая», — заявил глава БАПОР Филипп Лаззарини на медиаплатформе X.

По его словам, после объявления эвакуации жители Газы бегут в «средние районы и Хан-Юнус» и укрываются в разрушенных зданиях.

«Каждый раз они вынуждены бросать то немногое, что у них есть... Каждый раз им приходится начинать жизнь с нуля, заново», — сказал Лаззарини.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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