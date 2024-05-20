Глава гуманитарной службы ООН Мартин Гриффитс предупредил, что осажденный сектор Газа ждет голод, поскольку Израиль продолжает препятствовать поступлению гуманитарных грузов.

«Если помощь не дойдет до людей, где они в ней нуждаются, то голод, о котором мы так долго говорили и который грядет, больше не будет перспективой. Он станет действительностью», — сказал Гриффитс.

«И я думаю, что нас, граждан международного сообщества, беспокоит то, что последствия будут очень, очень тяжелыми. Тяжелыми, трудными и апокалиптическими», — сказал он агентству AFP в кулуарах встречи с катарскими чиновниками в Дохе.

Израильское вторжение в город Рафах на юге Газы, начатое несмотря на критический натиск международной общественности, усугубило и без того острый гуманитарный кризис в палестинском эксклаве.

Гриффитс заявил также, что около 50 грузовиков с гуманитарной помощью в день могут попасть в наиболее пострадавшие северные районы Газы через вновь открытый КПП «Эрез». Но из-за боев у КПП «Рафах» и «Керем Абу Салим» на юге Газы эти жизненно важные маршруты были «фактически заблокированы», пояснил он.

«Поэтому помощь, идущая по наземным маршрутам на юг и в Рафах, а также людям, вытесненным из Рафаха, практически не поступает», — добавил Гриффитс. Он также добавил, что военные действия на юге Газы воплотили самые худшие опасения.

«Мы все очень четко заявляли, что операция в Рафахе — катастрофа в гуманитарном плане, катастрофа для людей, которые уже перемещены в Рафах. Это уже четвертое или пятое их перемещение», — сказал он.

Ранее в субботу ООН заявила, что 800 тыс. человек были «вынуждены спасаться бегством» в результате нападения Израиля на южный город Рафах.

«Почти половина населения Рафаха, или 800 000 человек, находится в пути и вынуждена спасаться бегством с тех пор, как израильские войска начали военную операцию в этом районе 6 мая», — заявил глава БАПОР Филипп Лаззарини на медиаплатформе X.

По его словам, после объявления эвакуации жители Газы бегут в «средние районы и Хан-Юнус» и укрываются в разрушенных зданиях.

«Каждый раз они вынуждены бросать то немногое, что у них есть... Каждый раз им приходится начинать жизнь с нуля, заново», — сказал Лаззарини.