Президент США Джо Байден в понедельник решительно отверг решение прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана о выдаче ордеров на арест пары высокопоставленных израильских чиновников, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Байден назвал решение «возмутительным», и пообещал поддерживать Израиль в ходе этого процесса. Он также осудил то, что Хан приравнял Израиль к ХАМАС.

«Позвольте мне внести ясность: что бы ни подразумевал этот прокурор, между Израилем и ХАМАС нет знака равенства. Никакого. Мы всегда будем стоять на стороне Израиля против угроз его безопасности», — говорится в заявлении президента США.

Прокурор Карим Хан объявил ранее в понедельник, что он выпустил ордер на арест Нетаньяху, Галанта, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, его высшего должностного лица в Газе Яхьи Синвара и главы военного крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа. Решение о том, будет ли в конечном итоге выдан какой-либо из ордеров, принимает коллегия из трех судей МУС, которые оценят доказательства, представленные офисом Хана.

Высокопоставленные чиновники США из числа республиканцев пригрозили Хану, его высокопоставленным чиновникам и соратникам, а также членам их семей репрессиями, если МУС выдаст ордера на арест израильских чиновников.

В отдельном заявлении госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон «в корне отвергает» решение Хана, повторив слова Байдена о том, что «прокурор приравнивает Израиль к ХАМАС».

«Соединенные Штаты еще задолго до начала нынешнего конфликта четко заявили, что МУС не имеет юрисдикции в этом вопросе. МУС был учрежден его государствами-участниками как суд ограниченной юрисдикции», — добавил он.

Хотя администрация Байдена отвергла юрисдикцию суда в отношении Израиля, поскольку он не подписал Римский статут, она приветствовала решение МУС выдать ордера на арест высокопоставленных российских чиновников, включая президента Владимира Путина, в связи с действиями Москвы в Украине.

Как и Израиль, РФ также не является подписантом Римского статута.