ТУРЦИЯ
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В Турции объявлен однодневный траур
После заседания кабмина президент Эрдоган повторно выразил поддержку Азербайджану, поприветствовал мирный процесс с Арменией, заявил о готовности к компромиссу с Грецией и объявил траур в связи с трагедией в Иране
В Турции объявлен однодневный траур
Президент Эрдоган / Фото: Администрация президента / Others
20 мая 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган затронул ряд важных региональных тем в ходе выступления в президентском комплексе в Анкаре после завершения заседания кабинета министров.

«Мы вновь подтвердили нашу поддержку Азербайджану», — заявил Эрдоган, отметив строительство домов для пострадавших от землетрясения в Кахраманмараше, которые возводят «азербайджанские братья».

Он также «с удовлетворением» воспринял возвращение Азербайджану четырех сел, бывших под оккупацией, и поприветствовал мирный процесс с Арменией. «Азербайджан показали себя стороной, стремящейся к миру, мы ожидаем такого же подхода от армянского руководства», — подчеркнул турецкий лидер.

В отношении Греции Эрдоган заявил, что Турция не откажется от «поиска оснований для компромисса по вопросам, где есть общие интересы».

Затронув трагедию с крушением вертолета в Иране, президент выразил соболезнования. «Молю Аллаха о милости ко всем погибшим братьям. От имени Турции выражаю искренние соболезнования иранскому народу, государству, правительству», — сказал он.

Глава государства также сообщил, что на заседании кабинета министров было принято решение объявить в Турции однодневный траур. «Мы решили объявить в Турции однодневный национальный траур, чтобы разделить глубокую боль иранского народа», — заявил он.

Эрдоган также отметил роль беспилотника Bayraktar Akıncı в поисково-спасательной операции после катастрофы. Турецкий лидер отметил, что БПЛА Bayraktar Akıncı, несмотря на суровые погодные условия, провел 7,5 часа поисковых работ в Иране, пролетев в общей сложности 2100 км.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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