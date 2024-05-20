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Иран анонсировал выборы
Государственные СМИ Ирана назначили дату внеочередных президентских выборов
Иран анонсировал выборы
Reuters / Others
20 мая 2024 г.

Власти Ирана утвердили дату проведения президентских выборов — они пройдут 28 июня. Об этом сообщают иранские государственные СМИ.

«Календарь выборов был утвержден на встрече глав судебной власти, правительства и парламента. Согласно первоначальному соглашению Революционной гвардии Ирана, было решено, что 14-е президентские выборы состоятся 28 июня».

Это заявление последовало за гибелью иранских президента Ибрагима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана, а также еще семи сопровождавших их человек в результате авиакатастрофы на северо-западе Ирана в воскресенье 19 мая. Обломки вертолета были обнаружены в понедельник утром.

По сообщениям иранских СМИ, что церемония прощания с погибшими пройдет во вторник в Табризе. Затем тела будут перевезены для захоронения в Тегеран. Похороны Раиси в Мешхеде были анонсированы на четверг.

Погибшие Раиси и Абдоллахиан занимали свои посты с 2021 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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