Власти Ирана утвердили дату проведения президентских выборов — они пройдут 28 июня. Об этом сообщают иранские государственные СМИ.

«Календарь выборов был утвержден на встрече глав судебной власти, правительства и парламента. Согласно первоначальному соглашению Революционной гвардии Ирана, было решено, что 14-е президентские выборы состоятся 28 июня».

Это заявление последовало за гибелью иранских президента Ибрагима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана, а также еще семи сопровождавших их человек в результате авиакатастрофы на северо-западе Ирана в воскресенье 19 мая. Обломки вертолета были обнаружены в понедельник утром.

По сообщениям иранских СМИ, что церемония прощания с погибшими пройдет во вторник в Табризе. Затем тела будут перевезены для захоронения в Тегеран. Похороны Раиси в Мешхеде были анонсированы на четверг.

Погибшие Раиси и Абдоллахиан занимали свои посты с 2021 года.