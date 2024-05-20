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США напуганы решением МУС: «Мы следующие»
Спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон призвал к санкциям в отношении МУС и выразил опасения, что власти США могут подвергнуться уголовному преследованию
США напуганы решением МУС: «Мы следующие»
Reuters / Others
20 мая 2024 г.

В США пообещали санкции против Международного уголовного суда (МУС) за ордер на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта.

Такое заявление сделал спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон.

«Конгресс рассматривает любые меры, включая санкции, чтобы наказать МУС и гарантировать, что его руководство столкнется с последствиями», — заявил республиканец Джонсон.

«Если мы позволим МУС угрожать руководству Израиля, руководство нашей страны будет следующим», — добавил он.

Напомним, что прокурор МУС Карим Хан потребовал в понедельник выдачи ордеров на арест Биньямина Нетаньяху, главы Минобороны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАС.

Ранее президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен раскритиковали как решение МУС, так и «приравнивание» ХАМАС к Израилю.

В свою очередь главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что он принял к сведению решение МУС об ордере на арест Нетаньяху. Он добавил также, все страны-подписанты Римского статуса обязаны выполнять решения МУС.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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