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Польша: арестованы 9 агентов спецслужб РФ
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об аресте 9 человек, обвиняемых в «актах саботажа»
Польша: арестованы 9 агентов спецслужб РФ
Reuters / Others
21 мая 2024 г.

Власти Польши арестовали девять человек по обвинению в «актах саботажа», совершенных в стране в координации со спецслужбами РФ. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Дональд Туск.

«В настоящее время у нас есть девять подозреваемых, которые арестованы и обвиняются в участии в актах саботажа в Польше непосредственно по поручению российских служб. <…> Включая избиения и поджоги», — сказал Туск в интервью частной телекомпании TVN24.

Он добавил, что Польша сотрудничает со своими союзниками по этому вопросу и что подобные операции могут затронуть также Литву, Латвию и, возможно, Швецию.

Варшава утверждает, что ее положение в качестве центра поставок в Украину сделало ее ключевой мишенью для российских спецслужб, и обвиняет Москву в попытках дестабилизировать обстановку в стране.

Ранее в этом месяце Туск заявил, что Польша выделит дополнительные $25,5 млн долларов службам госбезопасности в связи с угрозой со стороны России.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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