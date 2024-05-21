Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам НАТО активнее усилить оборону страны и сбивать российские ракеты в украинском воздушном пространстве.

По словам политика, это позволит компенсировать дефицит обороны Киева, которому, как отметил Зеленский, пока так и не поставили обещанные системы ПВО Patriot. В апреле глава МИД Украины заявил, что стране не хватает семи комплексов ПВО для укрепления обороны.

Зеленский также напомнил военному альянсу, что Киев все еще ожидает поставки американских истребителей F-16 для противодействия российским силам. «Вы не можете предоставить их [истребители] прямо сейчас? Хорошо... вернемся к самолетам, которые есть у вас на территории соседних стран НАТО: поднимите их... сбивайте цели, защищайте гражданских», — подчеркнул Зеленский.

С начала мая Россия перешла в активное наступление на северо-западе Харьковской области. Войска РФ выпустили тысячи ракет и беспилотников по территории Украины, поэтому противовоздушная оборона стала главным приоритетом для Киева. «Россияне используют 300 самолетов на территории Украины. Нам нужно как минимум 120–130 самолетов, чтобы противостоять в небе», — уточнил Зеленский.

Призыв президента к НАТО ускорить оказание помощи и отодвинуть так называемые «красные линии» участия в конфликте отражает растущее давление, под которым находятся украинские силы на более чем тысячекилометровых линиях фронта на северо-востоке, востоке и юге страны.

Зеленский также заявил, что Россия потеряла более 1500 солдат за последнюю неделю в ожесточенных битвах в Харьковской области. В марте президент РФ Владимир Путин заявил о планах превратить область в «санитарную зону», чтобы обезопасить российскую Белгородскую область от украинских ударов.

В мае Путин отметил, что у Москвы «нет планов» захватывать Харьков — второй по величине город Украины. По данным Генерального штаба Украины, только за последние семь дней Россия потеряла 1572 солдат и 263 единицы военной техники, включая 75 беспилотников, 66 армейских машин и восемь танков.