Россия усилила атаки на востоке Украины, продвигаясь к стратегически важному городу Часов Яр в Донецкой области, в то время как Киев перебрасывает войска для укрепления обороны на новом северо-восточном фронте под Харьковом.

За последнюю неделю нападения усилились во всех районах, в том числе в направлении Краматорска и Харькова. Об этом в конце прошлой недели заявил по телевидению спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лыховий.

Российские войска «незначительно продвинулись» в районе Часова Яра в ходе наступления с использованием танков и боевых машин пехоты, сообщил Институт изучения войны 18 и 19 мая. ВС РФ «активизировали свои усилия по захвату оперативно значимого города Часов Яр» и стремятся использовать «усиление давления на Киев в масштабах театра военных действий», вызванное харьковским наступлением, говорится в сообщении.

10 мая российские военные открыли новый фронт, перейдя границу на северо-востоке Харьковской области.

Часов Яр — ключевой населенный пункт на возвышенности, который дает Украине контроль над дорогами вблизи крупного города Краматорска.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 мая, свидетельствуют о том, что российские войска продвинулись в пределах и к юго-востоку от канала, пересекающего самую восточную часть Часова Яра, сообщает Институт изучения войны.

ВСУ в Часовом Яре отразили атаки 17 и 18 мая и уничтожили колонну российской техники, следует из данных Генштаба и DeepState, сервиса карт и информации о конфликтах, созданного в сотрудничестве с Минобороны Украины.

ВСУ переживают «сложный момент» и ведут «тяжелую борьбу», заявил министр обороны США Ллойд Остин журналистам в Пентагоне в понедельник после видеозвонка с коллегами. Остин и генерал К.К. Браун обошли стороной вопросы о том, следует ли разрешить Киеву использовать предоставленное США оружие для обстрела объектов на территории РФ. Но они отметили, приоритетом должен быть «ближний бой» на линии фронта.