Германия считается третьим крупнейшим донором Украины после США и Великобритании. Однако не все немцы считают это правильным. 40% жителей ФРГ на вопрос «Где, по вашему мнению, правительство должно сэкономить?» ответили: урезать помощь Украине.

Такие данные приводит институт Insa. На выбор респондентам было представлено десять областей, в которых можно было бы сэкономить. Были возможны множественные ответы.

Берлин выделил более €28 млрд на поддержку Киева с начала войны. В 2024 год власти ФРГ направят украинцам еще €7 млрд финансовой и военной помощи.

Институт также отмечает: немцы видят потенциал для экономии также в отказе от целей развития ФРГ — этот вариант назвали 38% респондентов.

36% жителей Германии считают, что федеральному правительству следует сэкономить на социальном пособии.

При этом 16% выступают за экономию на обороне и Бундесвере. А еще 10% опрошенных ответили, что правительству и вовсе не следует экономить.

Некоторые участники опроса хотят сэкономить на пенсиях (6%), пособиях для семей (8%) и поддержке экономики (9%).

Федеральное правительство намерено принять бюджет на 2025 год в июле. Представитель правительства Штеффен Хебештрайт назвал в качестве предполагаемой даты 3 июля.

Согласно последним прогнозам по налогам, ожидается, что в следующем году федеральное правительство, земли и муниципалитеты соберут €995,2 млрд налогов — это на €21,9 млрд меньше, чем предполагалось осенью 2023 года. Этот прогноз привел к тому, что глава Минфина Кристиан Линднер вновь раскритиковал «непомерные» требования расходов со стороны кабинета и подчеркнул, что в обозримом будущем не будет никаких финансовых резервов.

Осенью прошлого года суд в ФРГ заблокировал проект бюджета, предложенный коалицией Олафа Шольца. Это привело к кризису внутри коалиции, а также к отчаянным попыткам правительства согласовать новый бюджет.