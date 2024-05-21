По словам очевидцев, в понедельник Газа подверглась авиаударам и обстрелам. Бои шли на севере эксклава и в южном городе Рафах, где министр обороны Израиля пообещал расширить наземные операции. Спустя почти две недели после того, как Израиль, игнорируя сопротивление международного сообщества, ввел войска в Рафах, ООН сообщила, что более 810 тыс. палестинцев вынуждены были покинуть город.

Израильские военные сообщили, что «проводят целенаправленные рейды по инфраструктуре» ХАМАС на востоке Рафаха, где они обнаружили «десятки тоннельных шахт». Министр обороны Йоав Галант заявил в понедельник, что он сказал прибывшему с визитом советнику по нацбезопасности США Джейку Салливану, что «Израиль обязан расширить наземную операцию в Рафахе, ликвидировать ХАМАС и вернуть заложников».

Салливан встретился с Нетаньяху в воскресенье и сказал ему, что Израиль должен увязать военную операцию против ХАМАС с «политической стратегией» относительно будущего Газы, сообщили в Белом доме. Вашингтон настаивает на разработке послевоенного плана для Газы с участием палестинцев и при поддержке региональных держав, а также на заключении более широкой дипломатической сделки, в рамках которой Израиль и региональная держава Саудовская Аравия нормализуют отношения.

Израильский политик-центрист Бени Ганц, считающийся одним из главных конкурентов Нетаньяху, пригрозил выйти из правящей коалиции, если последний не утвердит послевоенный «план действий» к 8 июня. Израиль за последние месяцы фактически наложил блокаду на сектор Газа, лишив 2,4 млн жителей нормального доступа к чистой воде, продуктам питания, лекарствам и топливу. Страдания погруженного в гуманитарный кризис населения Газы облегчаются лишь благодаря нерегулярным поставкам гуманитарных грузов.

Эксперты ООН и гуманитарных групп предрекают скорое и неминуемое наступление голода и «апокалиптических последствий», если израильские атаки не прекратятся, а доступ для гуманитарной помощи не будет открыт в существенно большем объеме, чем сегодня.