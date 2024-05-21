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Израильские военные расстреляли врача
Израильская армия совершила рейд на Западном берегу. Палестинские власти сообщили о семи убитых, включая врача-хирурга
Израильские военные расстреляли врача
Reuters / Others
21 мая 2024 г.

Во вторник израильские войска провели рейд в Дженине на оккупированном Западном берегу реки Иордан. По данным палестинского Министерства здравоохранения, погибли семь палестинцев, включая врача, и еще девять получили ранения.

Израильские военные заявили, что это была операция против бойцов вооруженных формирований и что несколько палестинских «стрелков» были застрелены. Сведений о жертвах среди израильтян не поступало.

Официальное палестинское информационное агентство WAFA сообщило о жертвах со слов представителей Министерства здравоохранения на Западном берегу.

Среди убитых палестинцев был врач-хирург, сообщил глава правительственной больницы Дженина. Он был убит в окрестностях больницы, сказал директор.

Западный берег относится к территориям, захваченным Израилем во время войны 1967 года. Палестинцы и поддерживающая их часть международного сообщества видят регион в качестве основы их независимого палестинского государства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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