Во вторник израильские войска провели рейд в Дженине на оккупированном Западном берегу реки Иордан. По данным палестинского Министерства здравоохранения, погибли семь палестинцев, включая врача, и еще девять получили ранения.

Израильские военные заявили, что это была операция против бойцов вооруженных формирований и что несколько палестинских «стрелков» были застрелены. Сведений о жертвах среди израильтян не поступало.

Официальное палестинское информационное агентство WAFA сообщило о жертвах со слов представителей Министерства здравоохранения на Западном берегу.

Среди убитых палестинцев был врач-хирург, сообщил глава правительственной больницы Дженина. Он был убит в окрестностях больницы, сказал директор.

Западный берег относится к территориям, захваченным Израилем во время войны 1967 года. Палестинцы и поддерживающая их часть международного сообщества видят регион в качестве основы их независимого палестинского государства.