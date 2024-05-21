Что известно о крушении вертолета президента Раиси и кто его заменит

Вертолет, в котором летел Ибрагим Раиси разбился 19 мая недалеко от границы с Азербайджаном. Кроме президента Ирана на борту находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточного Азербайджана Малек Рахмати и имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. Что известно об авиакатастрофе и кто заменит Раиси? #раиси #иран #крушение #вертолет #имам #президент