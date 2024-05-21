Данные по торговле за 2024 год свидетельствуют о cущественном росте импортно-экспортных отношений Кыргызстана и Китая. Двусторонний товарооборот в первом квартале 2024 года составил $4,8 млрд, согласно данным Главного таможенного управления Китая. При этом, по данным Пекина, только китайский экспорт в Кыргызстан составил $4,2 млрд.

В свою очередь Национальный статистический комитет Кыргызстана сообщил, что общий товарооборот страны с внешним миром составил $3,7 млрд. Статистичиеские данные Бишкека при этом совпадают с Пекином в картине импортно-экспортной пропорции: в первом квартале товарооборот с Китаем составил $1,6 млрд, в котором кыргызский экспорт насчитывает лишь $18,8 млн.

Россия, некогда доминирующая экономическая держава в Центральной Азии, сегодня значительно отстает от Китая в двусторонней торговле с Кыргызстаном. По официальным данным Кыргызстана, объем взаимной торговли за январь-март достиг $611,5 млн.

В то же время товарооборот Кыргызстана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), в котором доминирует Россия и который включает торговлю с РФ, Казахстаном, Арменией и Беларусью, в первом квартале составил $868,4 млн, что составляет чуть более 50% от товарооборота Китая за тот же период.