Высокий суд Лондона 20 мая постановил, что Джулиан Ассанж имеет право подать апелляцию против экстрадиции в США, где ему грозит пожизненное заключение.

Десятки сторонников основателя WikiLeaks приветствовали эту юридическую победу, собравшись возле суда в британской столице. Некоторые били в барабаны, некоторые кричали «прекратите дело», а также призывали президента США Джо Байдена прекратить дело против Ассанжа.

Команда юристов Ассанжа утверждала на слушаниях в понедельник, что британские судьи не должны принимать заверения американских прокуроров в том, что их подзащитный может полагаться на права и защиту, предусмотренные Первой поправкой США.

Команда отметила: в случае экстрадиции Ассанж может подвергнуться дискриминации на основании его национальности как иностранного гражданина австралийского происхождения. В кратком постановлении судьи заявили, что представлений США недостаточно. Потому они разрешили Ассанжу подать заявление на полную апелляцию в отношении юридических вопросов, касающихся свободы слова и национальности.

Дата следующего слушания еще не назначена. 52-летний Джулиан Ассанж разыскивается властями США по обвинению в шпионаже, связанном с публикацией его организацией тысяч секретных документов и дипломатических телеграмм в 2010 и 2011 годах.

Стелла Ассанж, жена Джулиана, заявила у здания суда, что постановление в понедельник «знаменует собой поворотный момент».

«Все могут видеть, что здесь происходит: дело США оскорбительно, оно оскорбляет наши демократические принципы. Оно оскорбляет наше право знать, что это атака на журналистов повсюду», — продолжила Стелла.

В марте лондонский суд отложил принятие решения об экстрадиции, поскольку судьи запросили от США ряд заверений, касающихся как защиты Первой поправки, так и защиты от смертной казни. США же уклончиво сообщили, что не будут добиваться смертной казни, если Ассанж будет экстрадирован.

«Соединенные Штаты заверяют, что ему не будет предъявлено обвинение в совершении преступления, караемого смертной казнью», — говорится в документах, представленных адвокатами, представляющими правительство США.

Однако этих заверений с юридической точки зрения недостаточно — Вашингтон в любой момент может изменить свою позицию и переквалифицировать дело Ассанжа.

Прошло 12 лет с тех пор, как австралиец основал свою компанию WikiLeaks, публикуя закрытую информацию. Правительства США и Британии начали охоту на журналиста. Последние пять лет Ассанж провел в тюрьме строгого режима Белмарш в Лондоне. До этого семь лет он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, пытаясь избежать ареста. Он утверждает, что его экстрадиция политически мотивирована.