Администрация Джо Байдена все еще опасается, что Иран может обвинить США или Израиль в крушении вертолета, в результате которого погиб президент Ирана Ибрагим Раиси.

Как сообщили изданию Politico источники в Белом доме, администрация Байдена внимательно следит за тем, как Иран реагирует на внезапную смерть президента. При этом Вашингтон рассчитывает, что Тегеран сохранит региональный статус-кво.

При этом США не исключают, что Тегеран может усмотреть в инциденте израильский след — это еще больше усилит напряженность в отношениях с Израилем. Это особенно тревожно, учитывая, что всего несколько недель назад Иран запустил более 300 беспилотников и баллистических ракет по Израилю. Только благодаря заступничеству США эти ракеты удалось перехватить.

В Госдепе не ожидают значительных изменений в политике Ирана до избрания нового президента в конце июня, отмечает газета. Во многом внешнеполитический курс Тегерана определяет верховный лидер аятолла Али Хаменеи, а не президент.

Несмотря на уверенность Госдепа, официальные лица США провели 19 и 20 мая в тревожном ожидании новостей о поисках пропавшего вертолета и часами гадали, как крушение может изменить динамику на Ближнем Востоке, пишет Politico.

Существовали опасения, что Тегеран может быстро заявить, что Израиль и США намеренно сбили вертолет. Хотя первоначальные данные разведки не предполагали ничего, кроме крушения в плохую погоду.

Министр обороны США Ллойд Остин 20 мая заявил, что «Соединенные Штаты не имели никакого отношения к этой катастрофе».

Пока официальные СМИ Ирана транслируют версию о технических неполадках вертолета. Экс-глава МИД страны Джавад Зариф заявил, что причиной крушения стали американские санкции, запрещающие Ирану обновить свой авиапарк. Вертолет, на котором летел президент Раиси, был закуплен еще в 1970-е годы.