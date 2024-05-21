Доноры президентской кампании Джо Байдена из числа демократов выразили опасения, что раскол в Демократической партии по поводу израильско-палестинского конфликта может сыграть на руку республиканцам на ноябрьских выборах.

Джордж Крупп, один из главных спонсоров Байдена, призвал его прекратить поставки оружия в Израиль, предупредив, что «катастрофа» израильско-палестинского конфликта поставила под угрозу его шансы на переизбрание. Крупп планировал собрать для кампании Байдена более $2,5 млн на благотворительном вечере в Бостоне и призвал Байдена «снять вопрос с повестки дня», приостановив поставки оружия в Израиль.

«Я думаю, что эта израильская история стала для него [Байдена] катастрофой», — отметил Крупп. — «Я абсолютно уверен, что Байдену необходимо приостановить поставки оружия как по гуманитарным, так и по политическим причинам».

Позиция президента по поводу войны разделила демократов по религиозному и возрастному признаку. Байден выразил одностороннюю поддержку Израиля в конфликте, чем вызвал гнев и удивление у большинства демократов, которые призывают к прекращению огня.

20 мая Байден назвал заявление Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест израильских лидеров «возмутительным», добавив: «Мы всегда будем поддерживать Израиль против угроз его безопасности».

Однако внутри Демократической партии растет критика Байдена из-за его неспособности как-либо повлиять на правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху и заставить его отказаться от штурма Рафаха.

Давление со стороны демократов приносит свои плоды: в этом месяце президент приостановил поставку 3500 бомб в Израиль из-за отказа Нетаньяху исключить возможность вторжения в город Рафах. Однако параллельно с этим Байден на прошлой неделе одобрил новый пакет военной помощи Тель-Авиву на $1 млрд.

Кроме того, в апреле США наложили вето на резолюцию Совбеза, которая предоставила бы палестинскому государству полноправное членство в ООН. Как пишет газета Financial Times, среди демократов растут опасения, что молодые избиратели, выступающие против израильского военного наступления в Газе, могут отвернуться от Байдена из-за его позиции по Палестине. В то же время произраильские демократы могут обратиться к Дональду Трампу.