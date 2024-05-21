Комитет Сената США по финансам заявил, что автомобильные компании BMW, Jaguar Land Rover (JLR) и Volkswagen (VW) использовали запрещенные к ввозу в США запчасти из Китая. По данным органа, детали для автомобилей поставляли фирмы, попавшие в санкционные списки США из-за их предполагаемых связей с принудительным трудом в Китае.

Согласно отчету, не менее 8000 автомобилей BMW Mini Cooper были импортированы в США с компонентами от запрещенной китайской фирмы Sichuan Jingweida Technology Group (JWD).

«Самоконтроль автопроизводителей явно не справляется с задачей», — отметили в комитете Сената.

BMW отвергла обвинения, заявив, что у нее «строгие стандарты и политика в отношении практики трудоустройства, прав человека и условий труда, которым должны следовать все наши прямые поставщики». Тем не менее автопроизводитель добавил, что уже предпринял шаги, чтобы «прекратить импорт затронутой продукции и провести сервисное обслуживание с уведомлением клиентов и дилеров о затронутых автомобилях».

Jaguar Land Rover сообщил, что «серьезно относится к вопросам прав человека и принудительного труда и активно осуществляет программу защиты прав человека и борьбы с рабством».

В отчете отмечается, что Jaguar Land Rover импортировал запасные части, в том числе компоненты от JWD, после того как компания была внесена в список запрещенных. Автопроизводитель поспешил заверить, что выявляет и уничтожает любые имеющиеся у нее запасы по всему миру, которые включают этот компонент.

Комитет Сената также призвал агентство таможенного и пограничного контроля США «активизировать правоприменение и расправиться с компаниями, которые подпитывают позорное использование принудительного труда в Китае».

В феврале VW сообщил, что тысячи его автомобилей, включая Porsche и Bentley, были задержаны властями, поскольку в них был компонент, нарушающий американские законы о борьбе с принудительным трудом. В отчете говорится, что VW добровольно проинформировал таможенных чиновников об этой проблеме.

Конгресс принял Закон о предотвращении принудительного труда уйгуров (UFLPA) в 2021 году. Закон призван предотвратить ввоз товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного округа, где власти КНР создали систему принудительного труда для местного тюркского меньшинства — уйгуров. Китай обвиняют в том, что за последние несколько лет он против их воли задержал более 1 млн уйгуров.