ТУРЦИЯ
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Турция помнит трагедию черкесов
Председатель турецкого парламента Нуман Куртулмуш опубликовал памятное послание к 160-й годовщине изгнания черкесов с исторической родины
Турция помнит трагедию черкесов
Нуман Куртулмуш / Фото: АА / Others
21 мая 2024 г.

В 160-ю годовщину изгнания моих черкесских братьев с родины я глубоко ощущаю их скорбь. Я с уважением вспоминаю невинных жертв, погибших во время изгнания, и разделяю неутихающую боль их потомков. Великое черкесское изгнание — один из позорных эпизодов в истории человечества, который мы не забыли и не позволим забыть.

Об этом на своей странице в X написал председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш.

В мае 1864 года после завоевания Кавказа Россией сотни тысяч черкесов были вынуждены покинуть свои исконные земли. По разным оценкам, в результате депортации и сопутствующих лишений погибло до 500 тыс. человек.

Изгнанные черкесы расселились в различных регионах Османской империи, составив значительные диаспоры в Турции, Сирии, Иордании и других странах.

Ежегодно в мае черкесские общины по всему миру, включая Турцию, проводят памятные мероприятия, чтобы почтить память жертв трагедии 1864 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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