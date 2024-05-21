Группа законодателей штата Нью-Йорк от демократов повторно представила закон, который запретит любым благотворительным организациям штата отправлять не облагаемые налогом средства израильским поселенцам и израильским воинским частям в Газе.

Закон получил название «Ни за что не платим!». Его повторно внесли 20 мая члены Ассамблеи Нью-Йорка Зохран Мамдани и сенатор Джабари Бриспорт.

В конце прошлого года в СМИ появились сообщения, о том, что жители США собирают средства для израильских воинских частей, участвующих в военном вторжении в Газу. Кроме того, американские благотворительные группы собирали средства для незаконных еврейских поселенцев, действующих на оккупированном Западном берегу.

По данным законодателей Нью-Йорка, благотворительные организации за последние месяцы 2023 года собрали более $60 млн для незаконных поселенцев. Фонд «Один Израиль» собрал более $2 млн на «тепловые беспилотники и камеры наблюдения для поселенцев».

Законопроект, впервые представленный в прошлом году, предоставит генеральному прокурору штата полномочия предъявлять иски и распускать некоммерческие организации, если выяснится, что они поддерживают незаконных поселенцев.

Закон также предоставит палестинцам, пострадавшим от организаций поселенцев, финансируемых благотворительными организациями из Нью-Йорка, право требовать возмещения ущерба в американских судах.

«Цель освобождения от налогов в том, чтобы стимулировать благотворительные пожертвования, а не финансировать убийства и насильственное перемещение гражданских лиц», — пояснил Мамдани.

«Насилие со стороны израильских поселенцев растет — вытесняя и убивая сотни палестинцев из Западного берегу — и израильские военные осуществляют геноцид в Газе, а штат Нью-Йорк субсидирует финансовую поддержку и того, и другого», — подчеркнул политик.

Мамдани, третий мусульманин, избранный в Ассамблею Нью-Йорка, отметил, что «самое меньшее, что мы можем сделать, — это прислушаться к призыву обеспечить, чтобы не было никаких налоговых льгот за геноцид и постоянно растущий список военных преступлений».