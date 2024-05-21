Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заявил, что получал угрозы во время проведения расследований против высокопоставленных израильских чиновников.

Вместе с угрозами звучало и пренебрежение в отношении МУС — один из западных «избранных лидеров» заявил прокурору, что суд «создан для Африки и головорезов вроде Путина», а не для Запада и его союзников. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на беседу Карима Хана с CNN.

«Этот суд должен быть триумфом закона над властью и грубой силой, которая хватает , что может, берет, что хочет и делает, что хочет», — заявил Карим Хан в интервью.

МУС требует выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАС.

Статьи обвинения против Нетаньяху и Галанта включают «массовое убийство людей, использование голода в качестве метода ведения войны путем отказа в поставках гуманитарной помощи и преднамеренное нападение на гражданских лиц в ходе конфликта», — пояснил прокурор.

«Никто не стоит выше закона», — добавил он.

Он сказал, что если Израиль не согласен с МУС, он «может оспорить» решение.