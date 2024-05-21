Официальные лица в Брюсселе 25 июня планируют начать официальные переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.

О намерении ЕС начать переговоры о предоставлении членства этим странам стало известно еще в декабре прошлого года. Однако процедура затягивается из-за позиции Венгрии. Власти этой страны направили Украине список из 11 пунктов, куда вошли требования по правам венгров в Закарпатье.

Ранее власти этой страны также блокировали выделение Украине финансовой и военной помощи. В обмен на свою лояльность в Будапеште требуют от ЕС разморозить средства, предназначенные ему, но блокированные из-за невыполнения судебной реформы.

О евроинтеграции Украины и главных трудностях на этом пути TRT на русском поговорил с политологом, главой Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимиром Фесенко:

— Если говорить о текущей ситуации, то главная политическая проблема – это позиция венгерского правительства. Она создает наибольшие препятствия. Решение о начале переговоров ожидается 25 июня, поскольку с 1 июля в ЕС будет председательствовать Венгрия, которая может затянуть начало переговоров еще на полгода.

Но есть проблемы и более серьезные — прежде всего конфликт экономических интересов, который уже вылился в блокирование украинской границы в Польше. Там воспринимают украинских фермеров как серьезных конкурентов — и подобные опасения есть в других странах.

Еще одна проблема — это вопрос дотаций. Сейчас львиная доля европейского бюджета идет на дотации фермерам. Поскольку Украина — крупная страна по населению с развитым сельским хозяйством, то, согласно правилам ЕС, именно она должна стать получателем большей части европейских аграрных субсидий. Этот вопрос будет наиболее проблемным в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Второй момент — квоты на различные виды украинской продукции на европейском рынке. В первую очередь это касается аграрной продукции — зерна и мяса птицы.

В Украине крупные птицекомбинаты, которые более эффективны, чем их европейские конкуренты. Это вызывает настороженность, и стоит ожидать определенного сопротивления со стороны тех же поляков, французов и некоторых других стран, где тоже есть свои крупные птицекомбинаты.

— Какие могут быть компромиссы?

— Украинские фермеры в принципе уже готовы отказаться если не полностью, то частично от субсидий. Мы пока достаточно конкурентноспособны и без них. Киев готов идти на определенные уступки, но хочет получить гарантированные квоты на европейском рынке.

Дополнительной проблемой может стать металлургия и "зеленый" курс, который стал одной из главных причин протестов фермеров в Европе не только в Польше, но и во Франции, в Германии. Украине тоже надо будет приспосабливаться к новым экологически правилам.

Однако подобные проблемы в ЕС решают не впервые. Например, ранее в Евросоюзе боялись большого количества поляков на рынке труда. Были у них противоречия и по аграрному сектору.

Еще раньше, когда в ЕС вступала Испания, то французы некоторое время блокировали ее вступление. Тогда тоже были очень сложные переговоры, потому что испанцы были прямыми конкурентами французских фермеров, особенно на рынке вина и других видов аграрной продукции.

— Сколько времени может занять вступление Украины в ЕС?

— Безусловно, в процессе вступления в Евросоюз необходимо будет провести целый ряд реформ. Это касается прежде всего интеграции европейских правовых стандартов в украинское законодательство.

Кроме того, конечно же, борьба с коррупцией, судебная реформа и принятие целого ряда структурных реформ в сфере экономики. В процессе будущих переговоров будут определяться конкретные реформы.

Тем не менее уже сейчас главные политические решения приняты — получение статуса кандидата и начала переговоров. Украина вступает в самую длительную и трудоемкую фазу переговоров и необходимых изменений. Это может занять минимум 3-5 лет, но я больше склоняюсь к варианту в 5-7 лет — это сам переговорный процесс и реализация необходимых реформ.

На финальной стадии, опять же, Венгрия может сыграть негативную роль, поскольку для получения членства потребуется согласие всех стран ЕС. Еще одно препятствие — это война. Пока ведутся военные действия на территории Украины, процесс вступления страны в ЕС может затягиваться.