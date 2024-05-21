Евросоюз и Молдова подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности, которое называют первым подобным документом для ЕС. Об этом объявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель. Соглашение подписали премьер-министр Молдовы Дорин Речан и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Молдова — первая страна, которая подписала с ЕС соглашение о партнерстве в сфере обороны и безопасности. Это партнерство усилит устойчивость страны и позволит вместе реагировать на общие для нас вызовы безопасности, делать наши действия более эффективными и начинать сотрудничество в новых сферах», — отметил Боррель.

Кроме того, ЕС вместе со странами-членами готовит соглашение по безопасности с Украиной в продолжение вильнюсской декларации G7. Немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что договоренность планируют составить до конца июня.