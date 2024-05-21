ПОЛИТИКА
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ЕС займется безопасностью Молдовы
ЕС и Молдова подписали соглашение о безопасности. Этот  первый такого рода документ в истории Евросоюза  направлен на укрепление оборонного партнерства между сторонами
ЕС займется безопасностью Молдовы
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель / Фото: соцсети / Others
21 мая 2024 г.

Евросоюз и Молдова подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности, которое называют первым подобным документом для ЕС. Об этом объявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель. Соглашение подписали премьер-министр Молдовы Дорин Речан и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Молдова — первая страна, которая подписала с ЕС соглашение о партнерстве в сфере обороны и безопасности. Это партнерство усилит устойчивость страны и позволит вместе реагировать на общие для нас вызовы безопасности, делать наши действия более эффективными и начинать сотрудничество в новых сферах», — отметил Боррель.

Кроме того, ЕС вместе со странами-членами готовит соглашение по безопасности с Украиной в продолжение вильнюсской декларации G7. Немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что договоренность планируют составить до конца июня.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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