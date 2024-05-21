ПОЛИТИКА
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В Армении предложили обложить церковь налогом
По словам спикера парламента Армении Алена Симоняна, налогообложение Армянской апостольской церкви надо обсудить в ближайшее время
В Армении предложили обложить церковь налогом
Ален Симонян / Фото: соцсети / Others
21 мая 2024 г.

Спикер парламента Армении Ален Симонян считает, что в ближайшее время нужно обсудить вопрос налогообложения Армянской апостольской церкви (ААЦ).

«Хватит уже играть на наших эмоциях, истории, и, уже занимаясь политикой, идти собирать деньги у диаспоры. Продавать свечи, кока-колу, вино, иметь рестораны и не платить налоги», – заявил Симонян, выступая в парламенте. Спикер также заявил, что хочет понять, почему «священнослужитель выше простого бизнесмена», выплачивающего налоги.

«Для меня крупные налогоплательщики самые важные люди. Они финансируют безопасность Армении», – сказал он.

Симонян также выразил недовольство тем, что протестующие собираются прямо на территории резиденции католикоса всех армян в Ереване, во дворе церкви Св. Анны.

Напомним, в Ереване уже несколько недель продолжаются акции протеста против решения правительства о делимитации границы с Азербайджаном. Демонстранты устраивают шествия на столицу и перекрывают магистрали. Лицом протестов стал Тавушский архиепископ Баграт Галстанян, который грозит правительству Пашиняна импичментом.

7 мая премьер Армении Никол Пашинян заявил, что католикос всех армян сегодня фактически возглавляет политическое движение, конечным бенефициаром которого является экс-президент Роберт Кочарян. В свою очередь, Галстанян ответил, что католикос всех армян благословил движение, а не возглавил его.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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