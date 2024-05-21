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Израиль воюет со СМИ
Власти Израиля изъяли оборудование Associated Press, обвинив агентство в нарушении нового закона о вещании
Израиль воюет со СМИ
Фото: AP / Others
21 мая 2024 г.

Во вторник израильские власти совершили беспрецедентный шаг против одного из крупнейших международных новостных агентств. Сотрудники министерства связи конфисковали фото- и телевещательное оборудование Associated Press (AP) в южном городе Сдерот.

По словам AP, изъятие было проведено на основании нового закона о зарубежном вещании. Власти обвиняют агентство в том, что оно «предоставляло изображения» катарскому телеканалу Al Jazeera, который является одним из тысяч клиентов AP по всему миру.

«Associated Press решительно осуждает действия израильского правительства по прекращению нашей прямой трансляции, показывающей виды Газы, и изъятию оборудования AP», – заявила вице-президент AP Лорен Истон. Она назвала это «злоупотреблением новым законом» и призвала немедленно вернуть оборудование.

Инцидент произошел после того, как AP отказалась подчиниться устному распоряжению прекратить прямую трансляцию из сектора Газа. Агентство соблюдает цензурные правила Израиля, не показывая детали, которые могут поставить под угрозу «безопасность еврейского государства».

Министерство связи Израиля заявило, что «продолжит принимать меры для ограничения трансляций, наносящих ущерб безопасности государства».

«Приказы не делают различия между Al Jazeera и поставщиками, которые доставляют ей материалы из Израиля, это было ясно дано понять, и действия продолжались, несмотря на предупреждение», — прокомментировало ситуацию Министерство связи.

Этот шаг последовал после закрытия израильскими властями офисов Al Jazeera, изъятия оборудования и блокировки сайтов катарского канала. Израиль обвиняет его в «пропаганде терроризма».

Al Jazeera – один из немногих международных новостных каналов, оставшихся в Газе на протяжении всей войны. Он транслирует сцены авиаударов, переполненных больниц, которые служат доказательством совершения Израилем массовых убийств.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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