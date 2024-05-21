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Россия начала учения с ядерным оружием
В Южном военном округе РФ стартовал первый этап учений с применением нестратегического ядерного оружия, включая комплексы «Искандер» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал»
Россия начала учения с ядерным оружием
Российский истребитель МиГ-31, оснащенный гиперзвуковой ракетой «Кинжал», пролетает над Красной площадью, 7 мая 2022 года / Фото: Reuters / Others
21 мая 2024 г.

В Южном военном округе начался первый этап учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщает Минобороны РФ.

Военные ракетных соединений округа отрабатывают учебно-боевые задачи, включая получение специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и снаряжение ракет-носителей ядерными боеприпасами. Персонал ракетных комплексов отрабатывает скрытное выдвижение в позиционный район для подготовки к ракетным пускам.

Силы авиации, задействованные в учениях, тренируются снаряжать ракеты воздушного базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», ядерными боеголовками и выполнять вылеты в назначенные районы патрулирования.

По словам Минобороны, цель учений — поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для защиты территориальной целостности и суверенитета России в ответ на «провокационные заявления и угрозы» Запада.

Учениями руководит Генштаб Вооруженных сил России, соответствующее поручение отдал президент Владимир Путин. О начале подготовки к учениям Минобороны объявило 6 мая, однако сроки проведения не были раскрыты.

Ранее в Пентагоне заявили, что США не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, охарактеризовав учения как «совершенно безответственные».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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