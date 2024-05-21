ТУРЦИЯ
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Турция и Румыния: новые горизонты партнерства
Президент Эрдоган объявил о создании Совета высокого уровня по стратегическому сотрудничеству и рассказал о планах развития экономических и оборонных связей с Румынией
Турция и Румыния: новые горизонты партнерства
Марчел Чолаку и Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: Администрация президента / Others
21 мая 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время его каденции в качестве премьера в 2011 году отношения с Румынией были подняты на уровень стратегического партнерства. Подписанная сегодня совместная декларация инициирует создание Совета высокого уровня по стратегическому сотрудничеству между двумя странами. Об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку.

Президент сообщил, что объем взаимной торговли с Румынией уже два года подряд превышает 10 млрд долларов. «Наша цель – достичь 15 млрд долларов», – отметил он. Эрдоган также сообщил, что инвестиции турецких компаний в Румынию приблизились к 8 млрд долларов. Он подчеркнул, что сотрудничество в энергетической сфере, оборонной промышленности и военной области является важной частью отношений с Румынией.

Как две причерноморские страны и союзники по НАТО, Турция и Румыния вместе с Болгарией предпринимают усилия для борьбы с дрейфующими минами в Черном море. В ходе переговоров также обсуждалась борьба с терроризмом. «Мы поделились с господином премьер-министром нашими ожиданиями от Румынии в борьбе с терроризмом», – сказал Эрдоган.

Президент Турции объявил, что теперь граждане Румынии могут путешествовать в Турцию по удостоверению личности. Он также отметил важность международных усилий для прекращения израильских действий в отношении палестинцев. «Нетаньяху и его безрассудное правительство продолжают политику геноцида, рискуя безопасностью своих собственных граждан. Этому необходимо положить конец», – заявил Эрдоган, выразив надежду на поддержку Румынии в этом вопросе.

Эрдоган заверил, что Турция продолжит работать над развитием отношений с Румынией в интересах обеих стран. «Наша следующая встреча, если позволит Всевышний, состоится в Бухаресте. Еще раз благодарю господина премьер-министра и его делегацию за визит», – заключил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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