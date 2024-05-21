В ночь на 19 мая украинские военные нанесли удар по малому ракетному кораблю «Циклон» проекта 22800 в аннексированном Севастополе. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ, опубликованной в Facebook 21 мая. О том, был ли корабль уничтожен или только поврежден, ведомство не уточнило.

Минобороны РФ утром 19 мая заявило, что за ночь средства ПВО сбили над Крымом девять ракет ATACMS и один беспилотник. Назначенный РФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной атаке, в результате которой были повреждены несколько домов.

Ранее 19 мая украинские военные заявили об поражении российского тральщика «Ковровец» в Севастополе.

20 мая представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что проверяется информация о серьезном повреждении или потоплении обоих кораблей. «Достаточно высока вероятность того, что в Крыму теперь не находится ни одного носителя крылатых ракет, в случае если информация о «Циклоне» подтвердится», — отметил он.

Российская сторона не прокомментировала информацию о поражении «Ковровца» и «Циклона».

Судя по сообщениям украинской стороны, за последние месяцы Киев сумел нанести существенный урон Черноморскому флоту РФ. В феврале был поражен большой десантный корабль «Цезарь Куников» и ракетный катер «Ивановец». В марте украинские морские дроны Magura V5 поразили российский патрульный корабль «Сергей Котов» недалеко от Керченского пролива. Позже в том же месяце в ходе атаки на Севастополь пострадали российские десантные корабли «Ямал» и «Азов».

В апреле ВМС ВСУ сообщили о возгорании вспомогательного корабля Черноморского флота РФ «Коммуна» в порту Севастополя. Назначенные РФ власти Крыма признали ракетную атаку, но заявили, что «небольшое возгорание было оперативно ликвидировано».

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.