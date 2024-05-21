Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время ее визита в Киев обсудили ситуацию на фронте и военные потребности Украины, в частности системы ПВО. Об этом сообщил Зеленский по итогам встречи, передает «Европейская правда». Он выразил благодарность Германии за помощь Украине.

«Я говорил о ситуации на фронте и ключевых оборонных потребностях Украины. Мы обсудили совместную инициативу министров иностранных дел и обороны Германии по поиску дополнительных систем Patriot и других систем ПВО для Украины», – отметил Зеленский, который в ходе встречи с министром наградил ее орденом Ярослава Мудрого «За заслуги».

Перед приездом Бербок, уже седьмым за время полномасштабной войны, Берлин объявил, что немецкая инициатива по усилению украинской ПВО собрала почти миллиард евро. В Киеве Бербок рассказала, что планировала посетить Харьков, но поездку пришлось отменить из-за ситуации с безопасностью.

Министр иностранных дел ФРГ также посетила одну из крупнейших ТЭС, разрушенную российским ракетным ударом. Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что РФ ударила по станции, когда в Украине не хватало ракет ПВО. Из 11 целей удалось сбить только шесть.

Бербок подчеркнула, что Россия «целенаправленно уничтожает гражданскую инфраструктуру». По ее словам, даже в теплые весенние дни потребление электроэнергии приходится сокращать из-за повреждений ТЭС. Она напомнила, как во время визита в Харьков видела, что «люди замерзали до смерти из-за прекращения теплоснабжения».

Бербок заверила, что Берлин не сомневается в легитимности Зеленского как президента, несмотря на невозможность проведения выборов из-за военного положения. «Четко понятно, что Владимир Зеленский является правомерным легитимным президентом Украины. Те задачи, которые стоят перед нами, мы будем решать вместе», — заявила она.