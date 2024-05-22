*** 10:03

Министр иностранных дел Норвегии сообщил в социальных сетях о решении страны «признать Палестину как государство».

«Решение о двух государствах - единственный жизнеспособный путь к миру как для Израиля, так и для Палестины», - написал Эспен Барт Эйде.

«В этот критический момент мы признаем Палестину в поддержку работы над всеобъемлющим планом по установлению мира в регионе», - добавил он.

*** 09:39

Правительство Норвегии объявит в среду, что страна признает независимое палестинское государство. Об этом сообщили общественная вещательная компания NRK и ежедневная газета Aftenposten со ссылкой на неназванные источники.

Офис норвежского премьер-министра и Министерство иностранных дел пока не прокомментировали это сообщение.

Ирландское правительство также объявит в среду о признании палестинского государства, сообщил во вторник источник, знакомый с вопросом.

Испания, Словения и Мальта также заявляли прежде, что планируют вскоре признать Палестину как независимое государство.

Премьер-министр и министр иностранных дел Норвегии должны провести пресс-конференцию в среду вечером, где в числе тем указан Ближний Восток.

Премьер-министр Йонас Гар Стоер в прошлом месяце заявил, что его страна готова принять решение о признании палестинского государства, но пока не определилась со сроками.