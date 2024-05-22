Два конгрессмена-республиканца представили законопроект, который обеспечит американцам, служащим в израильских вооруженных силах, такие же гарантии занятости и экономической защиты, как и гражданам США, отправляющимся служить в американские вооруженные силы.

Привилегии, которых добиваются законодатели Гай Решенталер и Макс Миллер, резко контрастируют с тем, как другие страны обращаются со своими гражданами, отправившимися служить в израильские вооруженные силы.

«Более 20 тыс. американских граждан в настоящее время защищают Израиль, <…> рискуя своими жизнями ради блага союзника», - говорится в заявлении Решенталера.

«Этот законопроект позволит нам сделать все возможное, чтобы поддержать этих героев, которые стоят на стороне Израиля, борются за свободу и терроризм на Ближнем Востоке», — заявляет Решенталер.

Законопроект был представлен в прошлую пятницу. Инициаторы хотят, чтобы к американцам, служащим в иностранных вооруженных силах, относились «так же, как и к служащим» в американской армии.

Социальные привилегии, которых добиаваются законодатели включают в себя защиту от лишения права выкупа и конфискации арендованного имущества, а также снижение процентных ставок по кредитам, взятым до службы. Они также защитят этих граждан от невыполнения судебных решений по судебным делам и предоставят им право на трудоустройство и льготы, которые получают ветераны США.

Согласно февральскому отчету The Washington Post, около 23,4 тыс. американских граждан в настоящее время служат в израильской армии.

Около 21 американца из этих военных подразделений были убиты в секторе Газа, и еще один погиб во время трансграничных обменов ударами с Ливаном.

Пока республиканцы стремятся предоставить льготы американцам, служащим в Израиле, другие страны заняли совершенно иную позицию.

Министр иностранных дел ЮАР заявил, что страна будет преследовать своих граждан, служивших в израильских вооруженных силах, как только они вернутся в страну.

В марте газета Haaretz сообщила, что Министерство иностранных дел Франции без лишнего шума объявило, что будет расследовать дела французских граждан, причастных к возможным военным преступлениям в Газе во время их службы в израильских вооруженных силах.

Базирующийся в Великобритании палестинский юридический центр потребовал от британского правительства разъяснить, планирует ли оно преследовать в судебном порядке своих граждан, служивших в израильских вооруженных силах.