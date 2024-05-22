В среду Министерство иностранных дел России заявило, что отношения между Москвой и Парижем находятся в «глубоком кризисе», и их трудно сравнивать даже с эпохой холодной войны.

«Российско-французские отношения действительно находятся в глубоком кризисе, и их трудно сравнивать даже с эпохой холодной войны. Все ключевые направления сотрудничества между странами, не только в политике и экономике, но и в культуре, образовании, спорте, блокируются французской стороной», — заявил в интервью агентству «РИА Новости» директор департамента Европы МИД РФ Артем Студенников.

Он также прокомментировал перспективу отправки Парижем своего военного контингента в Украину. «Вы спрашиваете о нашей возможной дипломатической реакции, но ведь очевидно, что в случае реализации подобного сценария ответные меры будут лежать далеко не только в политической плоскости. Не раз прямо предупреждали об этом французскую сторону», — отметил он.

Студенников также подчеркнул, что это не выбор Москвы, а результат «целенаправленной политики давления на Россию со стороны Запада на протяжении многих лет, которая в итоге превратилась в широкую гибридную войну против России».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если российская армия прорвет линию фронта и если Киев попросит о помощи.