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Белгородская область под ударами
Губернатор Белгородской области сообщил о воздушных атаках на приграничные районы региона: один человек погиб
Белгородская область под ударами
Reuters / Others
22 мая 2024 г.

В Борисовском районе Белгородской области в результате воздушной атаки погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он добавил также, что системы ПВО сбили воздушные цели при их приближении к населенному пункту Беленькое.

Жертвой обстрела, по сообщениям, стал местный житель — мужчина скончался от множественных осколочных ранений.

В Беленьком были повреждены четыре частных дома, три коммерческие площади, несколько автомобилей и ЛЭП.

После начала российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года прифронтовые регионы РФ регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Киев обычно эти атаки не комментирует.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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