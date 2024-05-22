В Борисовском районе Белгородской области в результате воздушной атаки погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он добавил также, что системы ПВО сбили воздушные цели при их приближении к населенному пункту Беленькое.

Жертвой обстрела, по сообщениям, стал местный житель — мужчина скончался от множественных осколочных ранений.

В Беленьком были повреждены четыре частных дома, три коммерческие площади, несколько автомобилей и ЛЭП.

После начала российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года прифронтовые регионы РФ регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Киев обычно эти атаки не комментирует.