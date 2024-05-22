ТУРЦИЯ
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Турция приветствует признание Палестины
Представитель правящей партии Турции назвал шаг европейских стран поддержкой правильной стороны истории и человеческих ценностей
Турция приветствует признание Палестины
Омер Челик / Others
22 мая 2024 г.

Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик положительно отреагировал на решения ряда европейских стран признать Государство Палестина.

«Заявления Испании, Ирландии и Норвегии о том, что они признают палестинское государство, крайне отрадны. Каждый шаг на пути признания палестинского государства означает встать на правильную сторону истории и на сторону человеческих ценностей», — заявил Челик.

Он высоко оценил подход президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к палестинскому вопросу. «Политика нашего президента по палестинскому вопросу заключается в том, чтобы быть на правильной стороне истории и человеческих ценностей. Усилия нашего президента вносят самый большой вклад в повышение гуманитарной и политической чувствительности по палестинскому вопросу на глобальном уровне», — отметил турецкий политик.

Ранее Ирландия и Норвегия объявили о признании Палестины независимым государством. Такое же решение приняла Испания. Премьер-министр Испании Педро Санчес подтвердил, что аналогичное решение вступит в силу 28 мая. После этого Израиль отозвал своих послов из Дублина и Осло для консультаций.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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